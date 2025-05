DROGOVÝ BIZNIS ODHALENÝ: Muž v Dubnici nad Váhom nakupoval pervitín

Dubnica nad Váhom 22. mája (TASR) - Trenčiansky policajný vyšetrovateľ obvinil 43-ročného muža zo zločinu neoprávnenej výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou. V Dubnici nad Váhom nakupoval pervitín pre seba i ďalších konzumentov drog v meste. TASR o tom vo štvrtok informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.



Policajti u muža v zmysle zákona podľa nej vykonali osobnú a domovú prehliadku, pri ktorých zaistili napríklad sklené fajky a injekčné striekačky s obsahom nezistenej látky, sklenú ampulku s obsahom bielej kryštalickej látky, ktorá vykazovala známky pervitínu, nepoužité injekčné striekačky, plastové uzatvárateľné vrecká s obsahom bielej kryštalickej látky, digitálne váhy a zatavené injekčné striekačky s obsahom neznámej čírej tekutiny.



„Obvineného policajti v zmysle zákona obmedzili na osobnej slobode a po vykonaní potrebných procesných úkonov umiestnili do cely policajného zaistenia,“ ozrejmila Krajčíková.



Vzhľadom na to, že existuje dôvodná obava, že obvinený môže pokračovať v trestnej činnosti, vyšetrovateľ podľa nej spracoval podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby.