Muž z Ilavy dobil manželku a vyhrážal sa jej smrťou, žena ho nahlásila

Ilava 21. marca (TASR) – Ilavskí policajti obvinili 47-ročného muža z Ilavy z prečinu nebezpečného vyhrážania. Fyzicky napadol svoju manželku a vyhrážal sa jej smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Obvinený mal svoju manželku fyzicky napadnúť v kúpeľni bytu v Ilave. Kopol ju do rozkroku, udieral päsťami do hlavy a fackoval. Vo fyzických útokoch mal pokračovať aj v obývačke, kde ženu udieral päsťami do hlavy, škrtil ju a vulgárne jej nadával. Manželke mal povedať, že má zomrieť, inak ju zabije, aby sa jej konečne zbavil.



Žena na druhý deň podala trestné oznámenie na políciu. Policajti muža zadržali a umiestnili do policajnej cely. Podali návrh na väzobné stíhanie, rozhodovať o ňom bude súd.