Muž z Novej Lesnej mal opätovne problém s drogami, polícia zakročila

Poprad 26. augusta (TASR) - Polícia obvinila 20-ročného muža z obce Nová Lesná v okrese Poprad z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, muž už bol v minulosti odsúdený za drogovú trestnú činnosť.



"Mladík si v rôznych časových intervaloch neoprávnene zadovažoval omamné a psychotropné látky, išlo o konope, ktoré v rôznych množstvách u seba prechovával. V stredu (25. 8.) bol v rodnej obci kontrolovaný policajnou hliadkou, pričom vyšetrovateľovi dobrovoľne vydal vo vrecúšku zabalený sušený materiál zelenej farby. Zo zaisteného množstva by bolo možné pripraviť najmenej 59 bežných jednotlivých dávok drogy," uviedla Ligdayová.



Mladý muž sa protizákonného konania podľa jej slov dopustil aj napriek tomu, že už bol pred štyrmi mesiacmi Okresným súdom v Poprade právoplatne odsúdený za drogovú trestnú činnosť.



"Bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Krajský vyšetrovateľ spracuje podnet na podanie návrhu na vzatie obvineného do väzby. Nepoučiteľnému mužovi hrozí trest odňatia slobody na desať až pätnásť rokov," dodala prešovská krajská policajná hovorkyňa.