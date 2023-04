RODINNÁ DRÁMA: Muž v Trenčíne zbil družku a vyhrážal sa jej smrťou

Trenčín 28. apríla (TASR) - Trenčianski policajti obvinili 40-ročného muža z okresu Trenčín z prečinu nebezpečného vyhrážania. Fyzicky napadol svoju družku a vyhrážal sa jej smrťou. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"V podvečerných hodinách sa mal muž na dvore rodinného domu pod vplyvom alkoholu najskôr pohádať so svojou družkou a vulgárne jej nadávať. Hádka prerástla do fyzického útoku. Ženu mal chytiť za rameno a sotiť ju do brány. Následne ju mal opakovane udrieť do tváre a hlavy a vyhrážať sa jej smrťou," informovala hovorkyňa.



Žene na pomoc pribehli jej synovia, ktorých mal útočník udrieť päsťou. Poškodeným sa podarilo z dvora ujsť na ulicu, kde videli, ako páchateľ za nimi uteká s nožom v ruke.



Polícia obmedzila mužovi osobnú slobodu, v dychu mu namerali 1,04 promile alkoholu. Umiestnili ho do policajnej cely. O prípadnom väzobnom stíhaní rozhodne súd.