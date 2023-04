NÁKUPY PLATILI FALOŠNÝMI BANKOVKAMI: Obvinili troch mužov

Rožňava 11. apríla (TASR) - Polícia v Rožňave obvinila troch mužov, ktorí na platenie v obchodoch využívali falošné 100-eurové bankovky. Hlavnému aktérovi podvodu hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na sedem až desať rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Polícia v rámci prípadu obvinila zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov 31-ročného muža z okresu Rožňava, ktorý si mal prostredníctvom internetu objednať minimálne 30 kusov napodobenín 100-eurových bankoviek. "Tieto napodobeniny bankoviek, o ktorých mal vedomosť, že nie sú pravé, sa rozhodol minulý týždeň uviesť do obehu ako pravé prostredníctvom dvoch kamarátov," doplnila Mésarová.



Dvojica mužov vo veku 19 a 40 rokov mala za malú odmenu opakovane v rôznych obchodných centrách v Rožňave nakupovať alkohol, nealkoholické nápoje a iný tovar. Na zaplatenie každého nákupu od hlavného aktéra podvodu dostali napodobeninu 100-eurovej bankovky.



"Pri poslednom pokuse zaplatiť za nákup zamestnanec v pokladnici bankovku po predložení vyhodnotil ako falzifikát, bankovku zadržal a na miesto bola privolaná policajná hliadka," uviedla policajná hovorkyňa s tým, že zaistené podozrivé bankovky boli odoslané na expertízne skúmanie do Národnej banky Slovenska.



Mužovi, ktorý si falošné bankovky zadovážil a dal do obehu ako pravé, hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na sedem až desať rokov, sudca návrh prokurátora na jeho vzatie do väzby akceptoval. Ďalšie dve obvinené osoby, ktoré napodobeninami bankoviek platili, sú stíhané na slobode a v prípade dokázania viny im hrozí až dvojročné väzenie.