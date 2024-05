Obvinili troch šoférov, na Spiši nafúkali viac ako jedno promile

Poprad/Stará Ľubovňa 22. mája (TASR) - Polícia obvinila troch šoférov, ktorí na Spiši tento týždeň šoférovali pod vplyvom alkoholu. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že v prvom prípade polícia v pondelok (20. 5.) zastavila 44-ročného muža z Popradského okresu, ktorý viedol osobné vozidlo v smere na obec Gánovce.



"Z dôvodu nespôsobilého technického stavu auta, išlo o vykrivené kufrové dvere aj o prasknuté zadné obrysové svetlo, policajná hliadka toto vozidlo zastavila a vodiča podrobila kontrole. Výsledok vykonanej dychovej skúšky u vodiča presiahol hodnotu 1,2 promile," priblížila hovorkyňa s tým, že vodiča na mieste zadržali a skončil v cele policajného zaistenia. Poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade ho obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.



Rovnakému obvineniu čelí aj 58-ročná žena, ktorá v ten istý deň na Partizánskej ulici v Poprade počas cúvania s vozidlom narazila do zaparkovaného osobného auta. Policajná hliadka po príchode na miesto nehody Popradčanku podrobila kontrole aj dychovej skúške. "Výsledok presiahol 1,3 promile. Vodička bola na mieste zadržaná. Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade," dodala Ligdayová.



V poslednom prípade polícia zo Starej Ľubovne obvinila z rovnakého trestného činu aj 61-ročného muža. Ten podľa hovorkyne okrem toho, že jazdil pod vplyvom alkoholu, šoféroval auto aj napriek zákazu. V utorok (21. 5.) po 15.00 h v obci Ľubotín, okres Stará Ľubovňa, viedol osobné vozidlo, keď ho zastavila a skontrolovala policajná hliadka. "Výsledok dychovej skúšky u vodiča bol pozitívny, a to s hodnotou takmer 1,3 promile. Následne bolo zistené, že vodič sa obdobného skutku dopustil už aj v minulosti, za čo mu bol uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do augusta 2026," upozornila Ligdayová. Okrem obvinenia z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky tak čelí aj obvineniu z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Skončil v cele policajného zaistenia.