Obvinili vodiča, ktorý odišiel z miesta nehody a neskôr nafúkal

Spišská Belá 4. apríla (TASR) - Polícia obvinila vodiča, ktorý mal po dopravnej nehode neďaleko Spišskej Belej odísť z miesta, kde s autom narazil. Neskôr pri kontrole nafúkal. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že 41-ročný muž z obce v Kežmarskom okrese viedol vozidlo v utorok (2. 4.) v smere od obce Krížová Ves.



"Na moste vedúcom ponad rieku Poprad narazil do zábradlia, auto sa stalo nepojazdným, a tak vodič z miesta odišiel. Neskôr sa tam vrátil a policajnou hliadkou bol podrobený kontrole. Lustráciou bolo zistené, že vodič viedol vozidlo aj napriek tomu, že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel s platnosťou až do januára 2025," uviedla hovorkyňa.



Nakoľko vodič javil známky požitia alkoholických nápojov, policajti ho podrobili dychovej skúške. Výsledok presiahol 1,9 promile. To, či požil alkoholické nápoje pred jazdou, alebo až neskôr, bude skúmať znalec.



Muža umiestnili do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov ho poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku obvinil z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. Ak sa skúmaním preukáže, že vodič požil alkoholické nápoje ešte pred jazdou, bude čeliť obvineniu aj z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.