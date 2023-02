Narazil do auta i do betónového pylónu: Vodič nafúkal takmer 3 promile

Ihľany 28. februára (TASR) - Opitý vodič pod Tatrami nabúral do iného vozidla aj do betónového pylónu, pri kontrole nafúkal takmer tri promile. Informovala o tom krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová s tým, že nehoda sa stala v nedeľu (26. 2.) podvečer.



Hovorkyňa uviedla, že 29-ročný muž z obce Holumnica, v okrese Kežmarok, jazdil na osobnom vozidle po neďalekej obci Ihľany. "Pri jednom z rodinných domov sa dostatočne nevenoval vedeniu vozidla a narazil do zaparkovaného osobného auta. Na mieste nehody však nezotrval a pokračoval v jazde ďalej, pričom narazil do výstupného betónovo-kamenného pylónu. Tam sa jeho jazda skončila," priblížila Ligdayová.



Vodiča policajná hliadka obmedzila na osobnej slobode a bol umiestnený do cely policajného zaistenia. Výsledok u neho vykonanej dychovej skúšky presiahol hodnotu 2,7 promile.



"Škoda na vozidlách bola odhadnutá na 5500 eur a na spomínanom pylóne ďalších 1000 eur. Poverený príslušník okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku muža obvinil z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uzavrela Ligdayová.