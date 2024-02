Šoféroval bez vodičského preukazu: Muž mal viacero zákazov viesť auto

Oslany 29. februára (TASR) - Polícia obvinila z prečinu marenia výkonu úradného rozhodnutia 27-ročného muža. Obvinený napriek tomu, že nevlastní vodičský preukaz, šoféroval auto. Navyše mu súd uložil viacero zákazov viesť motorové vozidlá. TASR o tom vo štvrtok informovala trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Vodiča Peugeotu zastavila a kontrolovala policajná hliadka na ceste v smere od Oslian (okres Prievidza) do Pažite (okres Partizánske). "Pri kontrole dokladov vodičský preukaz policajtom nepredložil, pretože žiadny nevlastní. Policajti navyše lustráciou zistili, že Okresný súd Prievidza mu až trikrát uložil trest zákazu činnosti spočívajúci v zákaze viesť motorové vozidlá," uviedla Kuzmová.



Zákaz dostal muž podľa nej naposledy pred 26 dňami s trvaním do 1. februára 2028, teda na štyri roky. "Napriek predchádzajúcim uloženým trestom zákazu činnosti viesť motorové vozidlá muž tieto rozhodnutia nerešpektoval," ozrejmila.



Polícia v tejto súvislosti pripomenula, že vodič nesmie viesť motorové vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia, v čase jeho odobratia a počas zadržania vodičského preukazu.



"Muža na mieste policajti obmedzili na osobnej slobode a následne ho umiestnili v cele policajného zaistenia. Policajný vyšetrovateľ zároveň podal prokurátorovi návrh na podanie obžaloby na obvineného súčasne s podnetom na vzatie do väzby," dodala Kuzmová.