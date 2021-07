Tínedžerka vo Vranove vykradala 4 domy

Vranov nad Topľou 28. júla (TASR) - Polícia obvinila z trestného činu porušovania domovej slobody spáchaného v súbehu s trestným činom krádeže len 14-ročnú Vranovčanku. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, zákon pri takomto porušení stanovuje pre páchateľa trestnú sadzbu odňatia slobody na tri až osem rokov, v prípade veku obvinenej ide o polovičnú trestnú sadzbu.



Dievča koncom mája tohto roka v ranných hodinách preskočilo uzamknutú bránu oplotenia rodinného domu na ulici Ondavskej vo Vranove nad Topľou. Do domu vošla cez neuzamknutý zadný vchod a v predsieni z peňaženky v kabelke vzala 400 eur a odišla preč.



Rovnakým spôsobom vošla začiatkom júna aj do druhého rodinného domu na ulici Staničnej. Odtiaľ vzala napájací kábel z nainštalovaných kamier. Pri odchode došlo k stretnutiu dievčaťa s majiteľkou domu, ktorá na ňu začala kričať. Mladá slečna utiekla preč.



"Len o pár dní neskôr si Vranovčanka vyhliadla ďalší dom, a to na ulici Podhrunkovskej. Cez neuzamknutú pivnicu vošla dnu, vzala zväzok kľúčov, ktorými skúšala otvoriť vchodové dvere, čo sa jej aj podarilo. Vošla dnu a z peňaženky uloženej v kuchynskej linke vzala 100 eur. Našla aj ďalších 137 eur v hornej skrinke v kuchyni," povedala Ligdayová.



Naposledy "navštívila" rodinný dom na ulici Bernolákovej, kde z neuzamknutej garáže vzala škatuľku cigariet. "Keď odchádzala preč, bola pristihnutá majiteľom domu. Dala sa na útek, majiteľ ju prenasledoval, v dôsledku čoho mladá slečna stratila šľapky. To ju ale nezastavilo a utekala ďalej," dodala Ligdayová s tým, že polícia Vranovčanku zadržala a obmedzila na osobnej slobode.