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Obvinili 21-ročného muža, ktorý mal v Košiciach podpáliť kontajner
Polícia muža obvinila pre prečin poškodzovania cudzej veci.
Autor TASR
Košice 17. júna (TASR) - Polícia obvinila 21-ročného muža, ktorý v pondelok (15. 6.) pred polnocou v Košiciach úmyselne podpálil kontajner. Zapáliť mal plastový odpad vo vnútri, od ktorého vzbĺkol celý kontajner. Poškodenej spoločnosti vznikla škoda približne 1140 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.
Podozrivého sa podarilo vypátrať krátko po oznámení od obyvateľa, ktorý polícii poskytol opis jeho oblečenia. Muž mal pri sebe zapaľovač, zápalky, sprej a ďalšie osobné veci. Zaistené predmety boli odoslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
Muž sa k svojmu konaniu priznal. Policajtom zároveň uviedol, že podobného skutku sa dopustil aj približne pred mesiacom. „V rámci vyšetrovania boli zaistené aj kamerové záznamy a ďalšie dôkazy. Vďaka policajtom bolo objasnených ďalších päť priestupkov proti majetku spáchaných podpálením kontajnerov v mestskej časti Košice - Juh,“ doplnila hovorkyňa.
Polícia muža obvinila pre prečin poškodzovania cudzej veci. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní a obvinený muž bol vzatý do väzby.
Podozrivého sa podarilo vypátrať krátko po oznámení od obyvateľa, ktorý polícii poskytol opis jeho oblečenia. Muž mal pri sebe zapaľovač, zápalky, sprej a ďalšie osobné veci. Zaistené predmety boli odoslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.
Muž sa k svojmu konaniu priznal. Policajtom zároveň uviedol, že podobného skutku sa dopustil aj približne pred mesiacom. „V rámci vyšetrovania boli zaistené aj kamerové záznamy a ďalšie dôkazy. Vďaka policajtom bolo objasnených ďalších päť priestupkov proti majetku spáchaných podpálením kontajnerov v mestskej časti Košice - Juh,“ doplnila hovorkyňa.
Polícia muža obvinila pre prečin poškodzovania cudzej veci. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní a obvinený muž bol vzatý do väzby.