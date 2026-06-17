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Obvinili 21-ročného muža, ktorý mal v Košiciach podpáliť kontajner

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Policajná snímka. Foto: Polícia SR - Košický kraj

Polícia muža obvinila pre prečin poškodzovania cudzej veci.

Autor TASR
Košice 17. júna (TASR) - Polícia obvinila 21-ročného muža, ktorý v pondelok (15. 6.) pred polnocou v Košiciach úmyselne podpálil kontajner. Zapáliť mal plastový odpad vo vnútri, od ktorého vzbĺkol celý kontajner. Poškodenej spoločnosti vznikla škoda približne 1140 eur. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Illésová.

Podozrivého sa podarilo vypátrať krátko po oznámení od obyvateľa, ktorý polícii poskytol opis jeho oblečenia. Muž mal pri sebe zapaľovač, zápalky, sprej a ďalšie osobné veci. Zaistené predmety boli odoslané na kriminalisticko-expertízne skúmanie.

Muž sa k svojmu konaniu priznal. Policajtom zároveň uviedol, že podobného skutku sa dopustil aj približne pred mesiacom. „V rámci vyšetrovania boli zaistené aj kamerové záznamy a ďalšie dôkazy. Vďaka policajtom bolo objasnených ďalších päť priestupkov proti majetku spáchaných podpálením kontajnerov v mestskej časti Košice - Juh,“ doplnila hovorkyňa.

Polícia muža obvinila pre prečin poškodzovania cudzej veci. Prípad bol realizovaný v superrýchlom konaní a obvinený muž bol vzatý do väzby.

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