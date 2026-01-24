Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 24. január 2026Meniny má Timotej
< sekcia Regióny

Obvinili 33-ročného muža, ktorý v Piešťanoch nafúkal 3,37 promile

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák

Vzhľadom na správanie vodiča vzniklo podozrenie, že vozidlo viedol pod vplyvom alkoholu.

Autor TASR
Piešťany 24. januára (TASR) - Polícia vzniesla obvinenie 33-ročnému vodičovi pre prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky, ktorý v piatok (23. 1.) na Vajanského ulici v Piešťanoch nafúkal 3,37 promile. TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Veronika Dachová.

Vzhľadom na správanie vodiča vzniklo podozrenie, že vozidlo viedol pod vplyvom alkoholu. „Po príchode hliadky štátnej polície na miesto sa muž nachádzal vo vozidle. Vykonanou dychovou skúškou mu namerali hodnotu 3,37 promile alkoholu v dychu. Na miesto boli privolaní zdravotníci, pričom u muža neboli zistené žiadne zranenia,“ ozrejmila. Policajti muža na mieste obmedzili na osobnej slobode a následne umiestnili do cely policajného zaistenia.
.

Neprehliadnite

DANKO: Prvý zákon, čo schválime, musí byť zmena rokovacieho poriadku

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Mrazivé dni sú konečne preč. Alebo sa vrátia?

FOTO: MIMORIADNY OBJAV: Jaskynné umenie môže mať vyše 67.800 rokov

TOMÁŠ: Na dôchodkový systém sa kvôli konsolidácii siahať nebude