Obvinili 68-ročného dôchodcu, s nožom v ruke sa žene vyhrážal smrťou

Púchov 23. septembra (TASR) – Polícia obvinila 68-ročného muža z Púchovského okresu z prečinu nebezpečného vyhrážania. Svojej manželke sa vyhrážal usmrtením, s nožom v ruke ju ohrozoval aj v práci. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



Manžel sa žene vyhrážal už dlhší čas. Jeho konanie vyvrcholilo tento týždeň, keď prišiel za svojou manželkou do práce. Tam jej mal vulgárne nadávať, vyhrážať sa jej a následne odísť.



"Muž sa mal však s nožom v ruke vrátiť za svojou manželkou do práce a postaviť sa oproti predajnému okienku pokladnice, za ktorým v tom čase sedela. Opakovane mal na ňu kričať, že ju zabije a cez otvor v okienku prestrčiť ruku, v ktorej držal nôž, a zahnať sa na ženu. Čepeľou noža jej v oblasti goliera roztrhol tričko. K zraneniu ženy, našťastie, nedošlo," informovala Kuzmová.



Vystrašená žena podľa nej oznámila konanie svojho manžela na polícii. Tá mu obmedzila osobnú slobodu a umiestnila do cely policajného zaistenia. V dychu mu namerali 1,46 promile alkoholu. Polícia navrhla jeho väzobné stíhanie.