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Obvinili 68-ročného muža, ktorý sa zabitím vyhrážal svojej rodine
Políciu privolala dcéra muža z okresu Košice-okolie.
Autor TASR
Košice 17. novembra (TASR) - Polícia obvinila 68-ročného muža, ktorý sa mal pod vplyvom alkoholu vyhrážať zabitím svojej dcére a jej maloletému synovi. Poverený príslušník zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho vzatie do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Krupárová.
Políciu privolala dcéra muža z okresu Košice-okolie. Ešte v ten večer ho príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) obmedzili na osobnej slobode. „Podľa doposiaľ zistených skutočností mal 68-ročný muž najprv počas dňa fyzicky napadnúť svoju manželku a vyhrážať sa jej ďalším násilím. Žena zo strachu odišla z domu k svojej susede. Neskôr mal svoju agresivitu obrátiť aj voči dcére a vnukovi,“ objasnila hovorkyňa s tým, že jeho konanie u rodiny vzbudilo obavu, že svoje vyhrážky uskutoční.
Po príchode polície sa podľa Krupárovej muž správal agresívne. V dychu mal 1,44 promile alkoholu. Vznesené mu bolo obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania. „V prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ dodala.
Políciu privolala dcéra muža z okresu Košice-okolie. Ešte v ten večer ho príslušníci Pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) obmedzili na osobnej slobode. „Podľa doposiaľ zistených skutočností mal 68-ročný muž najprv počas dňa fyzicky napadnúť svoju manželku a vyhrážať sa jej ďalším násilím. Žena zo strachu odišla z domu k svojej susede. Neskôr mal svoju agresivitu obrátiť aj voči dcére a vnukovi,“ objasnila hovorkyňa s tým, že jeho konanie u rodiny vzbudilo obavu, že svoje vyhrážky uskutoční.
Po príchode polície sa podľa Krupárovej muž správal agresívne. V dychu mal 1,44 promile alkoholu. Vznesené mu bolo obvinenie pre prečin nebezpečného vyhrážania. „V prípade dokázania viny hrozí obvinenému mužovi trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky,“ dodala.