Obvinili drogových dílerov, marihuanu mali distribuovať aj poštou

Nové Mesto nad Váhom 4. júla (TASR) – Trenčianska krajská policajná vyšetrovateľka obvinila 31-ročného muža a 24-ročnú ženu z obzvlášť závažného drogového zločinu. Informovala o tom trenčianska polícia na sociálnej sieti.



Muž spolu so svojou priateľkou na území Českej republiky neoprávnene nakupovali vo väčšom rozsahu omamnú látku rastliny rodu Cannabis, ktorú následne prechovávali v dome v Novom Meste nad Váhom. Drogy nakupovali nielen pre seba, ale aj za účelom predaja alebo dodania ďalším osobám priamo alebo prostredníctvom poštovej zásielky.



"Polícia našla pri domovej prehliadke v Novom Meste nad Váhom plastové vrecko so sušenou rastlinou. Zadržala aj podozrivú poštovú zásielku, v ktorej bolo sedem plastových vreciek so zeleným sušeným rastlinným materiálom. Poslať ju mala obvinená žena," informuje polícia.



Z celkového množstva zaistenej drogy by bolo možné pripraviť minimálne 5873 bežných dávok drogy v hodnote najmenej 12.772 eur. Súd rozhodol o väzobnom stíhaní muža, ženu budú stíhať na slobode. V prípade preukázania viny hrozí obom obvineným trest odňatia slobody na 10 až 15 rokov.