Obvinili dvoch mužov, v Novákoch ukradli elektrický kábel

Nováky 23. mája (TASR) - Polícia obvinila dvoch mužov vo veku 47 a 44 rokov z krádeže. Dvojica ukradla v priemyselnom parku elektrický kábel. Policajti ich krátko na to zadržali. Informovala o tom v piatok trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



„Muži sú podozriví z krádeže 29 metrov dlhého elektrického kábla, ku ktorej došlo v stredu (21. 5.) vo večerných hodinách. Vnikli na pozemok spoločnosti, kde z regálov odcudzili kábel a odtiahli ho až k hlavnej ceste I/64 v smere do Novák,“ uviedla polícia.



Policajti podľa nej vďaka rýchlemu a koordinovanému zásahu jedného z mužov zadržali priamo na mieste činu, druhého pri únikovom vozidle.







Spoločnosti vznikla škoda vo výške 3123 eur. „Policajti obvinili mužov aj vďaka úzkej spolupráci s kolegami z Nitrianskeho Rudna, bývalým dobrovoľným strážcom poriadku a vedením poškodenej spoločnosti,“ doplnila polícia.



Jeden z obvinených bol podľa nej už pritom 18-krát súdne trestaný. Polícia spracovala aj podnet na podanie návrhu na vzatie obvinených do väzby.