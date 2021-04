V Trenčianskom kraji obvinili dvoch vodičov, ktorí spôsobili nehody

Lednické Rovne/Oslany 12. apríla (TASR) – Dvoch vinníkov dopravných nehôd obvinili policajti v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) z prečinu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky. Obaja spôsobili dopravnú nehodu. Informoval o tom trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.



Medzi obcami Horovce a Lednické Rovne v Púchovskom okrese zišiel 34-ročný vodič na automobile značky Fiat mimo cesty do priekopy a narazil do stromu. Utrpel ľahké zranenie, v dychu mu policajti namerali 2,79 promile alkoholu.



Druhá dopravná nehoda sa stala v obci Oslany v Prievidzskom okrese, kde 20-ročný vodič automobilu Volkswagen narazil do obrubníka a oplotenia cintorína. Spolujazdec utrpel ľahké zranenie, vodičovi namerali v dychu 1,58 promile alkoholu.



Obom vodičom hrozí trest odňatia slobody až na jeden rok.