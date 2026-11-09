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Obvinili dvoch vodičov, ktorí v Bratislavskom kraji jazdili opití
Prvý prípad zaznamenali policajti krátko pred 14.00 h v Senci, kde zastavili 36-ročného občana Ukrajiny.
Autor TASR
Bratislava 9. novembra (TASR) - Polícia obvinila dvoch vodičov, ktorí v sobotu (7. 11.) jazdili v Bratislavskom kraji pod vplyvom alkoholu. Jeden z nich sa pokúsil uniknúť policajnej hliadke, pričom zišiel mimo vozovky. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Martina Šemetková.
Prvý prípad zaznamenali policajti krátko pred 14.00 h v Senci, kde zastavili 36-ročného občana Ukrajiny. Dychová skúška u neho preukázala 0,68 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu. Opakované meranie ukázalo ešte vyššiu hodnotu, a to 0,75 miligramu na liter.
Druhý prípad sa stal krátko pred 18.00 h v Malackách. Policajná hliadka si všimla 35-ročného Slováka, ktorý pri predbiehaní nerešpektoval vodorovné dopravné značenie a využil aj odbočovací pruh v protismere. Na výzvy policajtov na zastavenie nereagoval a pokúsil sa uniknúť. „Jeho útek sa skončil pri čerpacej stanici, kde nezvládol riadenie a zišiel mimo vozovky,“ priblížila polícia.
Dychová skúška u vodiča preukázala 1,13 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu. Pri opakovanom meraní mu policajti namerali 1,11 miligramu na liter, čo podľa polície predstavuje 2,31 promile.
Oboch mužov policajti obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné útvary. Následne ich obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
Prvý prípad zaznamenali policajti krátko pred 14.00 h v Senci, kde zastavili 36-ročného občana Ukrajiny. Dychová skúška u neho preukázala 0,68 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu. Opakované meranie ukázalo ešte vyššiu hodnotu, a to 0,75 miligramu na liter.
Druhý prípad sa stal krátko pred 18.00 h v Malackách. Policajná hliadka si všimla 35-ročného Slováka, ktorý pri predbiehaní nerešpektoval vodorovné dopravné značenie a využil aj odbočovací pruh v protismere. Na výzvy policajtov na zastavenie nereagoval a pokúsil sa uniknúť. „Jeho útek sa skončil pri čerpacej stanici, kde nezvládol riadenie a zišiel mimo vozovky,“ priblížila polícia.
Dychová skúška u vodiča preukázala 1,13 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu. Pri opakovanom meraní mu policajti namerali 1,11 miligramu na liter, čo podľa polície predstavuje 2,31 promile.
Oboch mužov policajti obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na príslušné policajné útvary. Následne ich obvinili z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.