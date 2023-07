Obvinili fyzickú a právnickú osobu za protiprávne nakladanie s odpadmi

Bratislava 30. júla (TASR) - Polícia obvinila 47-ročného M. K. z Bratislavy a právnickú osobu so sídlom v Bratislave zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Obvinení mali v rokoch 2012 až 2018 v katastri bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice v rozpore so zákonmi skládkovať odpad rôzneho druhu a katalógového zaradenia. TASR o tom informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru.



"Obvinená fyzická osoba takto konala v rozsahu vyčíslenom na viac ako 7,1 milióna eur a právnická osoba v rozsahu viac ako 350.000 eur," priblížila Hrabovská. Doplnila, že obvinení pod zámienkou povolenej činnosti zhodnocovania odpadov tento odpad ukladali a manipulovali s ním, čím vytvorili niekoľkometrovú navážku za pomoci ťažkých mechanizmov. "Takýmto konaním spôsobovali zmiešanie rôznych druhov odpadu, ktorý následne ponechali bez ďalšieho úmyslu zneškodniť, prípadne zhodnotiť, na mieste. Obvinení ako pôvodca a držiteľ odpadu tak v rozpore s príslušnými právnymi predpismi vytvorili na dotknutom území nelegálnu skládku odpadov," ozrejmila.



Polícia v tejto súvislosti upozorňuje občanov i podnikateľov, že akékoľvek zásahy do životného prostredia sú prísne regulované. "Takýmto konaním dochádza k ohrozovaniu a poškodzovaniu environmentálnych a ekonomických záujmov spoločnosti. V prípade ich porušenia sa za takéto konanie vystavujú postihu," uzavrela Hrabovská.