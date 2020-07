OBVINILI ICH: Dvaja muži sa sekerou i nožom vyhrážali družkám

Košice/Spišská Nová Ves 6. júla (TASR) – Polícia obvinila z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa 37-ročného muža z okresu Košice okolie a 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves, ktorí sa v sobotu (4. 7.) vyhrážali svojim družkám zabitím nožom, sekerou i kosákom. Informovala o tom košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová s tým, že obom mužom za tento čin hrozia až tri roky vo väzení.



Polícia zasahovala v sobotu popoludní v okrese Košice okolie, kde sa muž pod vplyvom alkoholických nápojov mal správať k svojej družke agresívne. „Žene vulgárne nadával a s kuchynským nožom v ruke sa jej vyhrážal zabitím. Žena v obave o svoj život a zdravie utiekla z domu na dvor a privolala políciu z dôvodnej obavy, že svoje vyhrážky aj uskutoční. K zraneniu ženy nedošlo,“ priblížila Mésarová.



Policajti podozrivého muža na mieste zadržali. Po vykonaní procesných úkonov bol 37-ročný muž z okresu Košice okolie obvinený z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia.



V druhom prípade privolala policajtov žena do jednej z obcí v okrese Spišská Nová Ves. „V sobotu vo večerných hodinách mal muž pod vplyvom alkoholu verbálne napadnúť svoju družku, ktorú naháňal so sekerou a kosákom v rukách, pričom sa jej vyhrážal zabitím. Aj v tomto prípade policajti podozrivého muža na mieste zadržali,“ uviedla hovorkyňa.



Spišskonovoveskí policajti 48-ročného muža z okresu Spišská Nová Ves obvinili z trestného činu nebezpečného vyhrážania sa a s podnetom na jeho väzobné stíhanie bol umiestnený do cely policajného zaistenia.