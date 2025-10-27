Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obvinili ju z vraždy novorodenca. Ženu budú stíhať na slobode

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Marko Erd

Obvinenie súvisí s udalosťou, ku ktorej došlo 14. októbra v nočných hodinách v byte na Nobelovej ulici v Bratislave. Policajti tam našli telo novorodenca bez známok života.

Autor TASR
Bratislava 27. októbra (TASR) - Krajský súd v Bratislave potvrdil rozhodnutie Mestského súdu (MS) Bratislava I o nezobratí matky obvinenej z vraždy novorodenca do väzby. Súd zamietol sťažnosť prokurátora. Stíhaná tak bude na slobode. Rozhodnutie je právoplatné. Pre TASR to potvrdil hovorca bratislavských súdov Pavol Adamčiak.

„Senát konštatoval správnosť ustálenia dôvodnosti podozrenia a následne aj dôvodnosti takzvanej útekovej väzby sudcom pre prípravné konanie MS Bratislava I, ako aj jeho nahradenie väzby dohľadom probačného a mediačného úradníka s konkrétnymi obmedzeniami a povinnosťami, a to aj vzhľadom na splnenie jednej z povinností obvinenej,“ uviedol Adamčiak.

Mestský súd určil obvinenej viaceré obmedzenia. „Musí odovzdať cestovný pas, nesmie opustiť územie SR, orgánom činným v trestnom konaní hlásiť zmenu pobytu a dostaviť sa pred probačného a mediačného úradníka,“ uviedol Adamčiak 17. októbra.

