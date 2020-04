Obvinili Košičana za útok na policajtov, proti nim poštval aj vlčiaka

Košice 17. apríla (TASR) – Z útoku na verejného činiteľa obvinila polícia 51-ročného Košičana. Podľa nej fyzicky napadol jedného z členov hliadky v košickej záhradkárskej lokalite Račí potok, na policajtov poštval aj svojho psa. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.



K incidentu malo dôjsť v stredu (15. 4.) dopoludnia po tom, ako boli policajti vyslaní preveriť oznámenie týkajúce sa nezhôd medzi viacerými osobami. „Po príchode policajtov sa oznamovateľ udalosti na mieste nenachádzal. Policajná hliadka oslovila 51-ročného muža, ktorý však bezdôvodne zaútočil na jedného z policajtov, a to úderom päsťou do tváre, ktorému policajt stihol zabrániť. Taktiež sa policajtom vyhrážal zabitím a hádzal po nich rôzne predmety,“ uviedla s tým, že muž bol agresívny a pri sebe mal svojho psa, nemeckého ovčiaka, ktorý na policajtov začal útočiť.



Na miesto boli privolané ďalšie hliadky pohotovostnej motorizovanej jednotky (PMJ) KR PZ Košice. Muža opäť vyzvali, aby svojho psa uviazal. „Obvinený ho úmyselne poštval na zakročujúcich policajtov,“ spresnila Mésarová s tým, že nemecký ovčiak zaútočil na jedného z policajtov. „Na odvrátenie ďalších útokov psa policajti PMJ použili služobnú zbraň a psa zranili,“ dodala s tým, že počas služobného zákroku k zraneniu osôb nedošlo.



Polícia muža na mieste zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia s podnetom na jeho väzobné stíhanie. V prípade dokázania viny mu za tento skutok hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.