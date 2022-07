AKO Z FILMU: Muž sa zakrádal za staršou ženou, následne zaútočil

Michalovce 1. júla (TASR) - Polícia z Michaloviec vyšetruje útok ostrým predmetom, ku ktorému došlo vo štvrtok (30. 6.) v skorých ranných hodinách, obvinila mladého Michalovčana. Krajská policajná hovorkyňa z Košíc Lenka Ivanová uviedla, že incident sa stal v blízkosti jednej z čerpacích staníc v Michalovciach.



"Prechádzala tadiaľ 59-ročná žena, keď si za sebou všimla kráčajúceho muža. Upozornila ho, aby šiel preč, inak zavolá políciu, muž však za ňou kráčal ďalej a po chvíli ju fyzicky napadol. Poškodená žena začala utekať smerom k čerpacej stanici, aby si zavolala pomoc, útočník ju však dobehol a ostrým predmetom bodol do oblasti chrbta," priblížila hovorkyňa. Agresor potom z miesta činu ušiel, zranenú ženu si po príchode na miesto do svojej opatery prevzala posádka rýchlej zdravotnej pomoci. Ivanová dodala, že podľa predbežného vyjadrenia lekárov utrpela ťažkú ujmu na zdraví.



"Muža podozrivého z útoku policajti zbadali utekať po neďalekej ulici, na výzvy, aby zastavil, však nereagoval. Michalovskí 'PMJ-čkári', príslušníci obvodného oddelenia Policajného zboru (PZ) i psovod ho však dobehli. Pri zadržaní kládol aktívny odpor a snažil sa ujsť. S putami na rukách následne skončil na policajnom oddelení," doplnila Ivanová s tým, že ostrý predmet, ktorý už policajti našli, zaistili a zaslali na kriminalisticko-expertízne skúmanie. Podozrivého muža polícia zároveň podrobila dychovej skúške, ktorá potvrdila prítomnosť alkoholu v jeho dychu na úrovni viac ako jedného promile.



"Po vykonaní nevyhnutných procesných úkonov vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Michalovciach z trestného činu ublíženia na zdraví obvinil 22-ročného Milana z Michaloviec. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na štyri až desať rokov," upozornila Ivanová s tým, že michalovský policajný vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na vzatie obvineného do vyšetrovacej väzby.