PLATIL HERNÝMI BANKOVKAMI: Mladíka podvod vyšiel draho

Michalovce 2. augusta (TASR) – Polícia obvinila 22-ročného muža z okresu Prešov, ktorý si cez internet objednal falošné bankovky určené na spoločenskú hru a chcel nimi platiť. Vyšetrovateľ zároveň spracoval podnet na jeho vzatie do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Jana Mésarová.



Mladík si objednal 20 kusov herných eurobankoviek nominálnej hodnoty 50 eur. V piatok (29. 7.) si z nich zobral päť kusov a odišiel na Zemplínsku šíravu, kde nimi v jednom zo stánkov v dvoch prípadoch zaplatil za nápoje. "V oboch prípadoch pri platení použil 50-eurové bankovky o ktorých mal vedomosť, že nie sú pravé," uviedla.



V nedeľu (31. 7.) dal jednu takúto eurobankovku aj svojmu kamarátovi s tým, aby objednal a zaplatil v stánku nápoje. "Kamarát však nemal vedomosť o tom, že bankovka nie je pravá. Na jeho prekvapenie ho pri platení oslovila strážna služba, ktorá na miesto privolala policajnú hliadku," dodala Mésarová.



Policajti 22-ročného muža obmedzili na osobnej slobode a umiestnili do cely policajného zaistenia. Obvinili ho zo zločinu falšovania, pozmeňovania a neoprávnenej výroby peňazí a cenných papierov. Podozrivé bankovky zaistili a odoslali na expertízne skúmanie do Národnej banky Slovensky.



"Obvinenému, ktorý si takýmto konaním zadovážil, prechovával a dal do obehu ako pravé pozmenené, neoprávnené vyrobené peniaze, hrozí po dokázaní viny trest odňatia slobody na sedem až desať rokov," spresnila.