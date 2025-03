Obvinili mladíka podozrivého z útoku v Piešťanoch, hrozí mu aj väzba

Piešťany 7. marca (TASR) - Polícia obvinila mladíka podozrivého z fyzického napadnutia 18-ročného muža, ku ktorému došlo v utorok (4. 3.) podvečer v Piešťanoch. Čelí obvineniu zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva. Zároveň bol spracovaný podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



"V zmysle zákona môže za takýto skutok hroziť trest odňatia slobody na štyri až desať rokov. V prípade mladistvých sa trest znižuje na polovicu," priblížila polícia.



Prokuratúra sa stotožnila s podnetom vyšetrovateľky a podala na Okresný súd v Trnave návrh na vzatie obvineného do väzby. TASR to potvrdil hovorca Krajskej prokuratúry v Trnave Mojmír Huna.



Dôvodom väzobného návrhu je obava z pokračovania obvineného v trestnej činnosti a obava z úteku, čiže tzv. pokračovacia a preventívna väzba. Súd začne rozhodovať o návrhu na väzbu ešte v piatok.



Napadnutý 18-ročný muž utrpel viaceré poranenia a podchladenie a bol transportovaný do nemocnice v Piešťanoch. Útočník bezprostredne po čine utiekol na neznáme miesto. Policajti začali ihneď intenzívne pátranie, ktoré sa skončilo v stredu (5. 3.) popoludní zadržaním podozrivého.