Obvinili muža, ktorý mal nelegálne pytliačiť vo viacerých revíroch

Lučenec 3. júna (TASR) – Policajní kriminalisti z Lučenca obvinili 36-ročného muža, ktorý mal s nelegálne držanými strelnými zbraňami pytliačiť hneď v niekoľkých poľovných revíroch. Na sociálnej sieti o tom informuje Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Podľa polície si mal muž zadovážiť strelné zbrane, ktoré podliehajú povoľovaciemu konaniu a evidenčnej povinnosti, bez potrebných povolení. Na mieste svojho bydliska tiež prechovával strelivo rôzneho kalibru. Strelné zbrane mal podľa polície využívať na nelegálny lov zveri.



"Podľa zistení lučeneckých kriminalistov nelegálne lovil vo viacerých poľovných revíroch. Jeho cieľom bola prevažne vysoká zver. Svojím konaním spôsobil škody, ktoré boli vyčíslené na viac ako 26.000 eur," priblížila polícia.



Polícia v súvislosti s prípadom vzniesla voči 36-ročnému mužovi obvinenie pre prečin nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami v súbehu so zločinom nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami a zločinu pytliactva.