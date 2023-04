Obvinili muža, ktorý nožom zaútočil na svojho brata

Košice 4. apríla (TASR) - Zo zločinu ublíženia na zdraví, spáchaného v štádiu pokusu, obvinila polícia 40-ročného muža, ktorý nožom zaútočil na svojho brata. Vyšetrovateľ spracoval podnet na jeho vzatie do vyšetrovacej väzby. TASR o tom informovala košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová.



K roztržke došlo v nedeľu (2. 4.) večer v jednom z rodinných domov v košickej mestskej časti Ťahanovce po tom, ako dvaja bratia spoločne popíjali alkohol. "Jeden z nich vyprovokoval slovnú roztržku, po ktorej sa bratia začali naťahovať a vzájomne sa päsťami udierať," uviedla.



Následne starší z nich v kuchyni schytil do rúk nôž a so slovami "zabijem ťa" sa ním zahnal po bratovi smerom k hrudi. "Mladší brat útok odvrátil dlaňou ruky, na ktorej mu brat následne spôsobil rezné poranenia. Potom sa na neho zahnal druhýkrát a bodol ho do oblasti hrudníka," doplnila Ivanová.



Obvinenému hrozí v prípade dokázania viny trest odňatia slobody na štyri až desať rokov.