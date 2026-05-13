Obvinili muža, ktorý poškodil fontánu i vulgárne nadával v predajni
Obvinený sa mal najprv prechádzať po predajni potravín s bicyklom, pričom po upozornení začal zamestnancom predajne nadávať.
Autor TASR
Bratislava 13. mája (TASR) - Obvineniu z trestného činu poškodzovania cudzej veci čelí 42-ročný P. K. z Bratislavy, ktorý 11. mája najprv vulgárne nadával zamestnancom predajne a následne poškodil fontánu. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Obvinený sa mal najprv prechádzať po predajni potravín s bicyklom, pričom po upozornení začal zamestnancom predajne nadávať. Následne vyšiel z predajne a vyliezol na fontánu so sochou v tvare dvoch postáv. Týmto konaním ju však poškodil, keďže došlo k jej odtrhnutiu z podstavca a pádu na zem. Škodu vyčíslili na 37.000 eur.
Muža, ktorý z miesta činu utiekol, sa podarilo polícii v krátkom čase vypátrať v jednej z bratislavských ubytovní. Skončil v cele policajného zaistenia. V prípade preukázania viny pred súdom mu hrozí trest odňatia slobody na štyri roky.
