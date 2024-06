Obvinili muža, ktorý sa e-mailom vyhrážal primátorke

Trenčín 7. júna (TASR) - Polícia obvinila 55-ročného muža z prečinu nebezpečného vyhrážania. Primátorke mesta v Trenčianskom kraji sa e-mailom vyhrážal odstránením z primátorského kresla. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.



Prostredníctvom e-mailu najskôr požiadal primátorku o prácu. Následne ju obviňoval z toho, že mu žiadnu prácu a pomoc neposkytla. Navyše, sa jej vulgárnym spôsobom vyhrážal tým, že ak ju niekto odstráni z primátorského kresla, bude to on.



"V správach okrem iného napísal, že mesto, ktorého primátorke sa vyhrážal, bude v správach po celom svete a na chvíľu sa preruší vojna Ukrajina - Rusko. Taktiež uviedol, že ak ju niekto odstráni z mesta, bude to on, odstráni ju a aj celé mestské zastupiteľstvo. Primátorke tiež napísal, že si nevie predstaviť jeho hnev a že bude veľmi trpieť," informovala polícia.



Polícia muža zadržala, umiestnila ho do cely policajného zaistenia a navrhla väzobné stíhanie.