Obvinili muža, ktorý sa vlámal do predajne v Zemianskych Kostoľanoch

Zemianske Kostoľany 13. mája (TASR) - Prievidzský policajný vyšetrovateľ obvinil 45-ročného muža z prečinu krádeže v štádiu pokusu v súbehu s prečinom poškodzovania cudzej veci. V Zemianskych Kostoľanoch sa vlámal do predajne potravín, vlámať sa chcel i do druhej prevádzky. Informovala o tom v pondelok na sociálnej sieti trenčianska krajská polícia.



"Obvinený vypáčil zámok na vstupných dverách, kde aj prerezal spodný zámok. Taktiež vypáčil plastové dvere v časti zámku na druhej strane predajne. Ani jedny z dverí sa mu však nepodarilo otvoriť," uviedli policajti.



Muž sa podľa nich následne presunul k vedľajšej budove s predajňou potravín, kde prekonal oplotenie, vypáčil dvere predajne a znefunkčnil výstražné zariadenie. Následne odcudzil zo skladových priestorov tovar v hodnote takmer 2300 eur.



"Na základe pátracej akcie, ktorú vykonali policajti v súčinnosti s príslušníkmi kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne, sa podarilo muža zadržať. Na obvineného vyšetrovateľ podal podnet na podanie návrhu na vzatie do väzby, s ktorým sa súd stotožnil," dodali policajti.