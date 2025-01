Obvinili muža, ktorý sa zabarikádoval v dome v Potônskych Lúkach

Potônske Lúky 28. januára (TASR) - Obvineniu z porušovania domovej slobody, výtržníctva a nebezpečného vyhrážania čelí 50-ročný muž zo Šamorína, ktorý sa v sobotu 25. januára zabarikádoval v dome v obci Potônske Lúky v okrese Dunajská Streda. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.



"Zároveň bol spracovaný podnet na vzatie obvineného do väzby a spis predložený prokurátorovi. V súčasnosti čaká v cele policajného zaistenia na súd," priblížila polícia.







Muž mal v sobotu najskôr neoprávnene vniknúť do obydlia svojich susedov, kde mal fyzicky napadnúť svoju 41-ročnú manželku. "Napriek výzvam tam bývajúcich osôb na opustenie domu malo prísť k fyzickému konfliktu aj medzi dvoma mužmi. Fyzický konflikt mal pokračovať na verejnosti, po opustení domu, kde sa mal podozrivý vyhrážať svojmu 39-ročnému susedovi zabitím," spresnila polícia.



Následne sa zatvoril vo svojom dome a poškodení zavolali políciu. "Po príchode polície a policajných vyjednávačov muž na ich výzvy, aby vyšiel von z domu, nereagoval. Na miesto boli privolaní so súhlasom krajského riaditeľa aj tzv. kukláči vzhľadom na to, že mal byť vlastníkom viacerých zbraní, čo sa neskôr potvrdilo," dodala polícia. Pohotovostnej motorizovanej jednotke sa medzičasom podarilo muža zadržať po tom, ako vyšiel z domu.