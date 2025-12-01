< sekcia Regióny
Obvinili mužov, ktorí šoférovali napriek zákazu
Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil muža z Liptovského Mikuláša.
Autor TASR
Poprad 1. decembra (TASR) - Z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Poprade obvinil muža z Liptovského Mikuláša. Zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Spomenutý muž podľa nej v sobotu (29. 11.) po polnoci viedol osobné vozidlo bez príslušného vodičského oprávnenia.
„Na ceste v smere od mesta Svit na obec Lučivná policajná hliadka spozorovala, že opakovane prechádzal s autom do protismernej časti vozovky, a preto bol zastavený a podrobený kontrole. Bolo zistené, že muž má uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá s platnosťou až do októbra 2026. Vodič bol podrobený dychovej skúške, výsledok bol negatívny. Test na prítomnosť omamných a psychotropných látok vykazoval pozitivitu,“ povedala Ligdayová s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
Polícia obvinila vodiča, ktorý šoféroval napriek zákazu, test preukázal aj drogy
Polícia obvinila 23-ročného muža z trestného činu marenia výkonu úradného rozhodnutia. V sobotu (29. 11. 2025) popoludní viedol osobné auto v smere od mesta Kežmarok na Spišskú Belú. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, hliadka ho zastavila.
Muž nepredložil doklady potrebné na vedenie a prevádzku motorového vozidla, ani vodičský preukaz. Polícia zistila, že má uložený zákaz činnosti viesť všetky druhy motorových vozidiel až do septembra 2026. Dychová skúška mala u vodiča negatívny výsledok. „Test na prítomnosť omamných a psychotropných látok u neho vykazoval pozitivitu. Následné vyšetrenie v nemocnici jeho biologického materiálu preukázalo prítomnosť metamfetamínu i iných látok,“ uviedla hovorkyňa s tým, že muž skončil v cele policajného zaistenia.
