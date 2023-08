Obvinili muža, ktorý v bratislavskom byte napadol družku a jej matku

Bratislava 3. augusta (TASR) - Obvineniu z prečinu nebezpečného vyhrážania čelí 42-ročný muž, ktorý v jednom z bratislavských bytov napadol svoju družku a jej matku. TASR o tom informovala hovorkyňa bratislavskej krajskej polície Jana Šimunková.



Prípad sa odohral v druhom bratislavskom okrese. "Viaceré policajné hliadky boli vyslané do jedného z bytov, v ktorom žila 29-ročná poškodená so svojím dieťaťom a 54-ročnou matkou pod dlhodobým ubližovaním a vyhrážkami zo strany svojho druha," priblížila.



Po príchode hliadok na miesto sa podarilo agresívneho muža obmedziť na osobnej slobode a eskortovať na policajné oddelenie na ďalšie procesné úkony. Umiestnený bol do cely policajného zaistenia.