< sekcia Regióny
Obvinili muža, ktorý vo videu adresoval hrozbu seniorom v Handlovej
Muž priniesol 18. septembra popoludní pred Senior centrum v Handlovej čistiaci prostriedok a na svoj mobilný telefón natočil video.
Autor TASR
Handlová 21. septembra (TASR) - Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Handlovej obvinili 38-ročného muža z prečinu násilia voči skupine obyvateľov. Muž mal pred Senior centrom v Handlovej smerovať hrozbu voči seniorom. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Ingrid Krajčíková.
Muž priniesol 18. septembra popoludní pred Senior centrum v Handlovej čistiaci prostriedok a na svoj mobilný telefón natočil video. V ňom prednášal výroky adresované verejne známemu politikovi. Obsah vyjadrení smeroval ako hrozbu voči seniorom. Následne video zverejnil na sociálnej sieti. Jeho konanie mohlo vzbudiť u obyvateľov Senior centra dôvodnú obavu o ich život a zdravie.
Muža policajti ešte v ten istý deň zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Policajti zároveň navrhli väzobné stíhanie obvineného, rozhodovať o ňom bude súd. V prípade dokázania viny mu hrozí až trojročné väzenie.
Muž priniesol 18. septembra popoludní pred Senior centrum v Handlovej čistiaci prostriedok a na svoj mobilný telefón natočil video. V ňom prednášal výroky adresované verejne známemu politikovi. Obsah vyjadrení smeroval ako hrozbu voči seniorom. Následne video zverejnil na sociálnej sieti. Jeho konanie mohlo vzbudiť u obyvateľov Senior centra dôvodnú obavu o ich život a zdravie.
Muža policajti ešte v ten istý deň zadržali, obmedzili mu osobnú slobodu a umiestnili ho do cely policajného zaistenia. Policajti zároveň navrhli väzobné stíhanie obvineného, rozhodovať o ňom bude súd. V prípade dokázania viny mu hrozí až trojročné väzenie.