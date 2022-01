S NOŽOM V RUKE: Muž sa mladíkovi vyhrážal zabitím

Hniezdne 13. januára (TASR) – Polícia v týchto dňoch obvinila 43-ročného muža z obce Hniezdne, okres Stará Ľubovňa, ktorý sa mal s nožom v ruke vyhrážať zabitím o takmer 20 rokov mladšiemu mužovi z neďalekej Lomničky. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že incident sa stal v jednom z rodinných domov v Hniezdnom v utorok (11. 1.) v skorých ranných hodinách.



„V obývacej izbe starší muž fyzicky napadol mladšieho. Udrel ho do tváre, spôsobil mu zranenia a došlo aj na vyhrážky, že ho podreže. Agresor odišiel do kuchyne po nôž, mladík sa zľakol a snažil sa utiecť. Pri vchodových dverách ho domáci pán zastihol, chytil ho za rameno a pritlačil mu nôž ostrím ku krku. Opätovne sa 24-ročnému mužovi vyhrážal podrezaním,“ priblížila incident hovorkyňa.



Krátko po tom útočníka policajná hliadka zadržala a umiestnila do cely policajného zaistenia. Po vykonaní potrebných procesných úkonov voči nemu poverený príslušník Policajného zboru vzniesol obvinenie z prečinu nebezpečného vyhrážania sa.