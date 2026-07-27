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Obvinili muža z nebezpečného prenasledovania
Dlhodobo sa vyhrážal svojej partnerke.
Autor TASR
Podolínec 27. júla (TASR) - Polícia v Podolínci zadržala a obvinila 27-ročného muža, ktorý sa dlhodobo vyhrážal svojej partnerke. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že ju mal prenasledovať aj po tom, čo sa rozišli. Muž skončil v cele policajného zaistenia.
„Muž mal dlhodobo prekračovať hranice prijateľnej ´žiarlivosti´, neustále ju kontroloval, vulgárne ju urážal a obviňoval, že sa stretáva s inými mužmi. Žena od muža odišla, no on vo svojom konaní pokračoval. Napriek opakovanému upozorneniu zo strany ženy, že sa s ním nechce kontaktovať, ju neustále vyhľadával, prenasledoval, kontaktoval a zasielal jej veľké množstvo správ. Išlo o výhražné správy, v ktorých na ňu vyvíjal psychický nátlak s cieľom prinútiť ju obnoviť ich vzťah,“ uviedla Ligdayová.
Žena sa aj presťahovala, avšak muž zisťoval miesto jej pobytu a opäť ju vyhľadával. Sledoval, kde chodí, správal sa agresívne a vyhrážal sa poškodením jej majetku.
„Svojím konaním obmedzoval jej bežný spôsob života, čím zhoršil jeho kvalitu. Policajná hliadka preto muža zadržala,“ dodala hovorkyňa s tým, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Podolínci ho obvinil z trestného činu nebezpečného prenasledovania. Nakoľko 27-ročný muž spáchal skutok závažnejším spôsobom konania, hrozí mu v prípade dokázania viny pred súdom trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
Polícia pátra po páchateľovi, ktorý poškodil auto v Prešove
Polícia pátra po páchateľovi, ktorý poškodil auto v Prešove. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ vozidlo poškodil ešte minulý týždeň, keď bolo odstavené na Grešovej ulici. Škodu majiteľ vyčíslil na tisícky eur.
„Páchateľ na ňom vytvoril ryhy a ‚kresby', pričom spôsobil škodu vo výške až 10.000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.
Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove
Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok (24. 7.) v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur.
„Páchateľ poškodil zámok dverí, rozbil okno na predajni a takto vošiel dnu. Našiel pokladňu, odcudzil z nej 105 eur, našiel aj pokladničku, z ktorej ukradol takmer 9800 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že vznikla aj ďalšia škoda poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra.
„Muž mal dlhodobo prekračovať hranice prijateľnej ´žiarlivosti´, neustále ju kontroloval, vulgárne ju urážal a obviňoval, že sa stretáva s inými mužmi. Žena od muža odišla, no on vo svojom konaní pokračoval. Napriek opakovanému upozorneniu zo strany ženy, že sa s ním nechce kontaktovať, ju neustále vyhľadával, prenasledoval, kontaktoval a zasielal jej veľké množstvo správ. Išlo o výhražné správy, v ktorých na ňu vyvíjal psychický nátlak s cieľom prinútiť ju obnoviť ich vzťah,“ uviedla Ligdayová.
Žena sa aj presťahovala, avšak muž zisťoval miesto jej pobytu a opäť ju vyhľadával. Sledoval, kde chodí, správal sa agresívne a vyhrážal sa poškodením jej majetku.
„Svojím konaním obmedzoval jej bežný spôsob života, čím zhoršil jeho kvalitu. Policajná hliadka preto muža zadržala,“ dodala hovorkyňa s tým, že poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Podolínci ho obvinil z trestného činu nebezpečného prenasledovania. Nakoľko 27-ročný muž spáchal skutok závažnejším spôsobom konania, hrozí mu v prípade dokázania viny pred súdom trest odňatia slobody na šesť mesiacov až na tri roky.
Polícia pátra po páchateľovi, ktorý poškodil auto v Prešove
Polícia pátra po páchateľovi, ktorý poškodil auto v Prešove. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ vozidlo poškodil ešte minulý týždeň, keď bolo odstavené na Grešovej ulici. Škodu majiteľ vyčíslil na tisícky eur.
„Páchateľ na ňom vytvoril ryhy a ‚kresby', pričom spôsobil škodu vo výške až 10.000 eur,“ uviedla hovorkyňa.
Prípadom sa zaoberá poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru v Prešove, ktorý vedie trestné stíhanie vo veci trestného činu poškodzovania cudzej veci.
Polícia vyšetruje krádež v jednej z predajní v Prešove
Polícia vyšetruje krádež, ku ktorej došlo v piatok (24. 7.) v nočných hodinách v jednej z predajní v Prešove. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že neznámy páchateľ vykradol predajňu na Jesennej ulici a spôsobil škodu v tisíckach eur.
„Páchateľ poškodil zámok dverí, rozbil okno na predajni a takto vošiel dnu. Našiel pokladňu, odcudzil z nej 105 eur, našiel aj pokladničku, z ktorej ukradol takmer 9800 eur,“ uviedla Ligdayová s tým, že vznikla aj ďalšia škoda poškodením zariadenia. Polícia po zlodejovi pátra.