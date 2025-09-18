< sekcia Regióny
Obvinili muža z nelegálneho rozoberania áut
Muž mal 35 starých motorových vozidiel rôznych značiek v rozpore so zákonom rozoberať v hangároch v Michalovciach.
Autor TASR
Fekišovce 18. septembra (TASR) - Vyšetrovateľ enviropolície obvinil 46-ročného muža z obce Fekišovce v okrese Sobrance zo zločinu neoprávneného nakladania s odpadmi. Muž mal 35 starých motorových vozidiel rôznych značiek v rozpore so zákonom rozoberať v hangároch v Michalovciach. Ako TASR informovala hovorkyňa Prezídia PZ Lea Vilhanová, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov.
„Obvinený mal podľa našich zistení bez udelenej autorizácie na spracovanie starých vozidiel od januára 2023 do marca 2024 v hangároch uložiť a ponechať viac ako 14.000 ton odpadu, ako aj viac ako 1000 kusov starých pneumatík,“ dodala hovorkyňa.
Motorové vozidlá po dobe životnosti, ktoré sa rozoberajú na ich zhodnotenie, sú v zmysle právnych predpisov považované za nebezpečný odpad. Polícia doplnila, že na území Slovenskej republiky je len približne 50 subjektov, ktoré majú vydané potrebné povolenia a autorizácie.
„Policajný zbor upozorňuje občanov, aby si všímali tento druh činnosti, keďže protiprávnym rozoberaním vozidiel po dobe ich životnosti môže dochádzať k vážnemu znečisťovaniu životného prostredia. V prípade, že ste svedkom takéhoto konania, oznámte to príslušným orgánom odpadového hospodárstva alebo polícii,“ dodala Vilhanová.
