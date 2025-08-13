< sekcia Regióny
Obvinili muža za vytvorenie čiernej skládky v okrese Poltár
V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky.
Autor TASR
Poltár 13. augusta (TASR) - Enviropolícia obvinila 36-ročného muža za vytvorenie čiernej skládky v okrese Poltár. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na dva roky. TASR o tom v stredu informoval hovorca Prezídia Policajného zboru Roman Hájek.
Dodal, že obvinený z Kalinova v Poltárskom okrese mal na pozemok vo vlastníctve iných ľudí v tej istej obci naviezť a uskladniť 97 ton zmiešaného stavebného odpadu. Ten bol z výstavby jeho bazéna. „Náklady potrebné na odvoz a uloženie odpadu boli vyčíslené na takmer 14.000 eur,“ objasnil hovorca.
Polícia zároveň upozorňuje, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované a jeho porušovanie môže spôsobiť vážne environmentálne a ekonomické škody. Poškodiť môže aj záujmy vlastníkov pozemkov. „Ak potrebujete zlikvidovať stavebný alebo iný odpad, využite legálne zberné dvory, skládky alebo služby oprávnených spoločností,“ zdôrazňuje. Pripomína, že nelegálnym ukladaním odpadu riskujú občania nielen vysoké finančné pokuty, ale aj trestné stíhanie.
Dodal, že obvinený z Kalinova v Poltárskom okrese mal na pozemok vo vlastníctve iných ľudí v tej istej obci naviezť a uskladniť 97 ton zmiešaného stavebného odpadu. Ten bol z výstavby jeho bazéna. „Náklady potrebné na odvoz a uloženie odpadu boli vyčíslené na takmer 14.000 eur,“ objasnil hovorca.
Polícia zároveň upozorňuje, že nakladanie s odpadmi je prísne regulované a jeho porušovanie môže spôsobiť vážne environmentálne a ekonomické škody. Poškodiť môže aj záujmy vlastníkov pozemkov. „Ak potrebujete zlikvidovať stavebný alebo iný odpad, využite legálne zberné dvory, skládky alebo služby oprávnených spoločností,“ zdôrazňuje. Pripomína, že nelegálnym ukladaním odpadu riskujú občania nielen vysoké finančné pokuty, ale aj trestné stíhanie.