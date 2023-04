Obvinili opitého vodiča sanitky, hrozí mu väzenie na dva až päť rokov

Rožňava 5. apríla (TASR) – Opitého 47-ročného vodiča sanitky, ktorý v pondelok (3. 4.) v okrese Rožňava viedol služobné vozidlo pod vplyvom alkoholu, polícia obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič v sanitke viezol pacienta aj záchranára, v prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová.



Rožňavskí policajti v pondelok (3. 4.) zastavili vodiča sanitky, ktorý na ceste I/16 od obce Hrhov do mesta Košice jazdil zo strany na stranu a bezdôvodne menil rýchlosť jazdy. Pri dychovej skúške nafúkal 2,04 promile alkoholu.



"V služobnom vozidle sa okrem vodiča nachádzal aj záchranár a pacient, ktorého prevážali na vyšetrenie do jednej z košických nemocníc," priblížila Ivanová.



Polícia 47-ročného muža obvinila z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Vodič bol podľa polície pod vplyvom alkoholu pri výkone svojho povolania a mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí, prípadne spôsobiť značnú škodu na majetku.



"V prípade dokázania viny hrozí tomuto nezodpovednému vodičovi, ktorý hazardoval nielen so svojím životom, ale aj so životom ďalších pasažierov vo vozidle, trest odňatia slobody na dva až päť rokov," uviedla Ivanová.