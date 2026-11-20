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Obvinili policajta, ktorý neoprávnene používal platobnú kartu
Muž čelí obvineniu za prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Autor TASR
Bratislava 20. novembra (TASR) - Vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) obvinil 47-ročného policajta, ktorý neoprávnene používal platobnú kartu svojho otca počas jeho hospitalizácie v nemocnici a následne v hospici. Spôsobiť tak mal škodu vo výške viac ako 23.000 eur. TASR o tom informovala hovorkyňa ÚIS Andrea Dobiášová. Ako priblížila, ide o policajta zaradeného na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru Bratislava.
Policajt je stíhaný na slobode a hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. „Z vyšetrovania vyplynulo, že v priebehu mesiacov august a september 2025 počas hospitalizácie svojho otca v nemocnici a následne v hospici až do dňa jeho úmrtia neoprávnene používal jeho platobnú kartu. Mal vykonať 48 výberov z bankomatu a 23 bezhotovostných platieb vo výške viac ako 23.000 eur, čím spôsobil škodu ostatným dedičom po nebohom,“ priblížila hovorkyňa.
Muž čelí obvineniu za prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.
Policajt je stíhaný na slobode a hrozí mu trest odňatia slobody na jeden až päť rokov. „Z vyšetrovania vyplynulo, že v priebehu mesiacov august a september 2025 počas hospitalizácie svojho otca v nemocnici a následne v hospici až do dňa jeho úmrtia neoprávnene používal jeho platobnú kartu. Mal vykonať 48 výberov z bankomatu a 23 bezhotovostných platieb vo výške viac ako 23.000 eur, čím spôsobil škodu ostatným dedičom po nebohom,“ priblížila hovorkyňa.
Muž čelí obvineniu za prečin neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku.