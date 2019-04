Obvinili Rumunov, ktorí mali v Chorvátskom Grobe poškodiť bankomaty

Štyria Rumuni vo veku 29, 43, 31 a 29 rokov sú obvinení zo zločinu krádeže v štádiu pokusu, v súbehu so zločinom poškodzovania cudzej veci spáchaných formou spolupáchateľstva.

Bratislava 17. apríla (TASR) – Vyšetrovateľ kriminálnej polície obvinil štyroch Rumunov v prípade utorňajšieho (16. 4.) poškodenia bankomatov v Chorvátskom Grobe (okres Senec) výbušným systémom. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková.



"V súčasnosti sa obvinení nachádzajú v cele policajného zaistenia do času, kedy sudca rozhodne o ich vzatí do väzby. V prípade preukázania viny hrozí obvineným trest odňatia slobody na tri až desať rokov," spresnila Mihalíková.



Pri vyšetrovaní tohto prípadu spolupracovala slovenská polícia aj s políciou v Rakúsku, a to za účelom výmeny operatívnych informácii pri objasňovaní skutkov s rovnakým "modusom operandi", ku ktorým malo dôjsť na území Rakúska.