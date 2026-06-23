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Obvinili troch občanov Venezuely za neoprávnené výbery z bankomatov
Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mali obvinení najprv vytypovať viaceré bankomaty v jednom z nákupných centier v Bratislave a vo Svätom Jure.
Autor TASR
Bratislava 23. júna (TASR) - Polícia obvinila troch občanov Venezuely za neoprávnené výbery peňazí z bankomatov, ku ktorým došlo začiatkom februára na území Bratislavského kraja. V súčasnosti sú stíhaní väzobne. V prípade preukázania viny pred súdom im hrozí trest odňatia slobody až na päť rokov. TASR o tom informoval bratislavský krajský policajný hovorca Michal Szeiff.
Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mali obvinení najprv vytypovať viaceré bankomaty v jednom z nákupných centier v Bratislave a vo Svätom Jure, do ktorých sa následne prostredníctvom špeciálneho zariadenia na prekonanie autorizačných mechanizmov napojili. „Týmto spôsobom vykonali neoprávnené výbery finančných prostriedkov v celkovej hodnote 136.440 eur,“ uviedol Szeiff.
Doplnil, že policajti pri poslednom pokuse o výber finančnej hotovosti zadržali osoby priamo na mieste v priestoroch obchodného centra a obmedzili ich na osobnej slobode. Pri následne vykonaných procesných úkonoch podľa hovorcu policajtom dobrovoľne vydali aj zariadenie, s ktorým neoprávnené výbery z bankomatov realizovali.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v tejto súvislosti vzniesol obvinenie z pokračovacieho prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku spáchaného formou spolupáchateľstva v časti v štádiu pokusu a v časti dokonaného spáchaného v súbehu s prečinom neoprávneného prístupu do počítačového systému a prečinom krádeže.
Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mali obvinení najprv vytypovať viaceré bankomaty v jednom z nákupných centier v Bratislave a vo Svätom Jure, do ktorých sa následne prostredníctvom špeciálneho zariadenia na prekonanie autorizačných mechanizmov napojili. „Týmto spôsobom vykonali neoprávnené výbery finančných prostriedkov v celkovej hodnote 136.440 eur,“ uviedol Szeiff.
Doplnil, že policajti pri poslednom pokuse o výber finančnej hotovosti zadržali osoby priamo na mieste v priestoroch obchodného centra a obmedzili ich na osobnej slobode. Pri následne vykonaných procesných úkonoch podľa hovorcu policajtom dobrovoľne vydali aj zariadenie, s ktorým neoprávnené výbery z bankomatov realizovali.
Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave v tejto súvislosti vzniesol obvinenie z pokračovacieho prečinu neoprávneného vyrobenia a používania platobného prostriedku spáchaného formou spolupáchateľstva v časti v štádiu pokusu a v časti dokonaného spáchaného v súbehu s prečinom neoprávneného prístupu do počítačového systému a prečinom krádeže.