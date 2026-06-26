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VIDEO: Obvinili trojicu, ktorá nelegálne obchodovala so zbraňami

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Martin Baumann

Bratislavskí kriminalisti objasnili prípad nelegálneho obchodovania so zbraňami, do ktorého bola zapletená trojica cudzincov.

Autor TASR
Bratislava 26. júna (TASR) - Bratislavskí kriminalisti objasnili prípad nelegálneho obchodovania so zbraňami, do ktorého bola zapletená trojica cudzincov. Dve osoby z Holandska a jeden štátny príslušník Moldavskej republiky už čelia obvineniu zo zločinu nedovoleného ozbrojovania a obchodovania so zbraňami spáchaného formou spolupáchateľstva

„Podľa doposiaľ zabezpečenej dôkaznej situácie si mali obvinení spoločným konaním od začiatku novembra 2025 na území Slovenskej republiky v rozpore so zákonom zadovážiť osem kusov krátkych strelných zbraní zv. Glock za finančnú hotovosť 9600 eur,“ priblížil hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.

Dodal, že policajti krajskej kriminálky využili v uvedenom prípade rôzne inštitúty Trestného poriadku. „K prevzatiu samotných strelných zbraní došlo na parkovisku v blízkosti múzea nachádzajúceho sa neďaleko mestskej časti Čunovo,“ oznámil. V prípade preukázania viny pred súdom hrozí obvineným až osemročné väzenie.


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