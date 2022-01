Mladíci sa chystali vykradnúť potraviny, otvoriť si chceli sekerou

Jovice 13. januára (TASR) – Polícia v Rožňave obvinila z prečinu krádeže troch mladíkov, ktorí sa v obci Jovice vlámali do miestnej predajne potravín. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Lenka Ivanová, páchatelia rozbili sklenenú výplň vchodových dverí, pri čine ich však vyrušil zvukový signalizačný alarm.



Pohyb neznámych osôb v predajni potravín bol polícii nahlásený v utorok (11. 1.) neskoro večer, po príchode príslušníkov PZ už boli páchatelia na úteku. "Policajtom prišiel na pomoc aj psovod so služobným psom, ktorý miesto dôkladne skontroloval," uviedla Ivanová. Jedného z mladíkov policajti dostihli na miestnom cintoríne, ďalšieho za pomoci donucovacích prostriedkov spacifikovali v jednom z obytných domov.



Trojicu páchateľov tvorili dvaja mladiství vo veku 16 rokov spoločne s 20-ročným mladíkom. Do predajne potravín sa chceli vlámať s pomocou sekery, pílky i kovovej tyče. Polícia ich obvinila z prečinu krádeže spáchaného formou spolupáchateľstva.



Jeden z trojice bol v priebehu predchádzajúcich 24 mesiacov za podobný trestný čin odsúdený, preto mu v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky. Zvyšným dvom hrozí až dvojročné väzenie. V prípade mladistvých páchateľov sa trest znižuje na polovicu.