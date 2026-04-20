Obvinili Ukrajinca s falošným vodičským preukazom
Pri prejazde hraničným priechodom v obci Ubľa v okrese Snina predložil pri kontrole vodičský preukaz Ukrajiny, ktorý javil známky falšovania.
Autor TASR
Ubľa 20. apríla (TASR) - Polícia obvinila 28-ročného občana Ukrajiny z trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky. V sobotu (18. 4.) popoludní pri prejazde hraničným priechodom v obci Ubľa v okrese Snina predložil pri kontrole vodičský preukaz Ukrajiny, ktorý javil známky falšovania. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Následné odborno-technické skúmanie potvrdilo, že vodičský preukaz je falošný. „Muž preukaz predložil na kontrolu s úmyslom použiť ho ako pravý,“ doplnila hovorkyňa s tým, že skončil v cele policajného zaistenia. Za tento trestný čin hrozí podľa zákona páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky.
Následné odborno-technické skúmanie potvrdilo, že vodičský preukaz je falošný. „Muž preukaz predložil na kontrolu s úmyslom použiť ho ako pravý,“ doplnila hovorkyňa s tým, že skončil v cele policajného zaistenia. Za tento trestný čin hrozí podľa zákona páchateľovi trest odňatia slobody až na tri roky.