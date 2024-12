Obvinili vodiča auta v kauze tragickej zrážky s motocyklom pri Bodrogu

Trebišov 11. decembra (TASR) - Z prečinu usmrtenia a ublíženia na zdraví obvinila polícia v týchto dňoch 68-ročného muža z okresu Košice-okolie. Týka sa to tragickej zrážky osobného auta a motocykla, ku ktorej došlo začiatkom júna v katastri obce Streda nad Bodrogom v Trebišovskom okrese. O vznesení obvinenia informovala košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Obvinený muž viedol osobné vozidlo zn. Seat z miesta ležiaceho mimo cesty v smere od hrádze rieky Bodrog. "Pri vchádzaní na štátnu cestu I/79 za mostom ponad rieku Bodrog došlo k zrážke s motocyklom zn. Kawasaki, ktorý v tom čase po hlavnej ceste v smere od obce Viničky na obec Streda nad Bodrogom viedol 24-ročný vodič z Trebišovského okresu a na motocykli viezol za sebou sediacu spolujazdkyňu, mladú 20-ročnú ženu rovnako z Trebišovského okresu," uviedla hovorkyňa. Pri zrážke vodič motocykla a jeho spolujazdkyňa utrpeli ťažké zranenia, pričom mladá žena zraneniam na druhý deň v nemocnici podľahla. Bezprostredne po dopravnej nehode boli obaja vodiči podrobení dychovej skúške, ktorá prítomnosť alkoholu v ich dychu nepotvrdila.



Do trestného konania boli pribratí viacerí znalci z rôznych odvetví, výsledky ktorých tvoria súčasť vyšetrovania. "Zo znaleckého posudku z odboru cestná doprava vyplýva, že bezprostrednou príčinou dopravnej nehody bola nesprávna technika vchádzania vozidla zn. Seat na hlavnú cestu z miesta mimo cesty, konkrétne z hrádze rieky, pričom je to podľa platnej legislatívy zakázané," informovala Mésarová. U vodiča motocykla podľa polície nebolo znaleckým skúmaním zistené žiadne pochybenie. Rýchlosť motocykla nepresiahla najvyššiu povolenú hodnotu, ktorá je v danom úseku 70 kilometrov za hodinu. "Vodič auta vytvoril pre vodiča motocykla náhlu, resp. neočakávanú prekážku, v dôsledku čoho vodič motocykla nemohol zrážke zabrániť," konštatovala hovorkyňa.



Podľa doterajšieho vyšetrovania vodič osobného vozidla porušil pravidlá cestnej premávky, čím zavinil dopravnú nehodu a inému spôsobil ťažkú ujmu na zdraví a zároveň spôsobil smrť, a to závažnejším spôsobom konania. Obvinenému za tieto skutky po dokázaní viny hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.