Obvinili vodiča, ktorý spôsobil smrť cyklistky a ušiel z miesta nehody

Nové Mesto nad Váhom 26. marca (TASR) - Policajná vyšetrovateľka obvinila 32-ročného muža, ktorý v Novom Meste nad Váhom zrazil 57-ročnú cyklistku a z miesta nehody ušiel. Cyklistka zraneniam podľahla. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"Zadržaný muž prednou časťou vozidla Škoda Octavia narazil do poškodenej, ktorá v tom čase viedla dámsky horský bicykel po osvetlenom priechode pre chodcov. Tá v dôsledku pádu na vozovku utrpela mnohopočetné zranenia a aj napriek snahe záchranných zložiek, týmto zraneniam podľahla," informovala hovorkyňa s tým, že automobil podrobia znaleckému skúmaniu.



Obvinený podľa nej uviedol, že si nebol vedomý toho, že niekoho zrazil, dokonca polícii tvrdil, že si najskôr nevšimol ani to, že má rozbité čelné sklo na vozidle. Poškodené vozidlo si všimol až na druhý deň ráno, no na polícii sa sám neprihlásil. Po zadržaní ho umiestnili v cele policajného zaistenia.



Vodič čelí obvineniam z prečinov usmrtenia s neposkytnutia pomoci. Vyšetrovateľka podala podnet na jeho väzobné trestné stíhanie, s ktorým sa súd stotožnil. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov.