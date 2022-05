Obvinili vodiča, ktorý v Rudine spôsobil nehodu pod vplyvom alkoholu

Rudina 27. mája (TASR) - Z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili policajti 40-ročného vodiča z Kysuckého Nového Mesta. Podľa hovorkyne Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Žiline Gabriely Kremeňovej narazil v Rudine v okrese Kysucké Nové Mesto pod vplyvom alkoholu do 56-ročného muža na odstavnej ploche autobusovej zastávky.



Doplnila, že vodič viedol osobné auto po ceste tretej triedy v smere od Kysuckého Nového Mesta. "Následne pri otáčaní s vozidlom z doposiaľ presne nezistených príčin prednou časťou narazil do 56-ročného muža, ktorého po dopravnej nehode previezli na ošetrenie do nemocnice. Vodič sa podrobil dychovej skúške s pozitívnym výsledkom 0,78 mg/l (1,63 promile) alkoholu vo vydychovanom vzduchu," informovala krajská policajná hovorkyňa s tým, že ďalšie okolnosti a príčiny vzniku dopravnej nehody sú predmetom vyšetrovania.



Polícia apeluje na vodičov, aby jazdou pod vplyvom alkoholu neohrozovali svoj život a životy ostatných účastníkov cestnej premávky. "Nielen z dôvodu, že sa dopustia priestupku alebo trestného činu. Ale najmä preto, že následky dopravných nehôd zavinených práve vodičmi pod vplyvom alkoholu bývajú v mnohých prípadoch tragické," zdôraznila Kremeňová.