Obvinili vodičku, ktorá nafúkala viac ako 2,6 promile

Alkohol tester, ilustračné foto z 31.01.2025. Foto: Teraz.sk - Jaroslav Taldík

Žena skončila v cele policajného zaistenia.

Autor TASR
Humenné 28. októbra (TASR) - Polícia v Humennom obvinila 37-ročnú ženu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V pondelok (27. 10.) krátko po polnoci viedla osobné auto na Staničnej ulici. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodička bola zastavená policajnou hliadkou a podrobená kontrole.

Dychová skúška u vodičky preukázala viac ako 2,6 promile alkoholu a žena skončila v cele policajného zaistenia. „Alkohol za volantom sa, bohužiaľ, nevyhýba ani ženám vodičkám. Nech už je príčina takéhoto nerozvážneho konania akákoľvek, je potrebné myslieť aj na možné negatívne dôsledky,“ uviedla hovorkyňa.
