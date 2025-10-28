< sekcia Regióny
Obvinili vodičku, ktorá nafúkala viac ako 2,6 promile
Žena skončila v cele policajného zaistenia.
Autor TASR
Humenné 28. októbra (TASR) - Polícia v Humennom obvinila 37-ročnú ženu z trestného činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. V pondelok (27. 10.) krátko po polnoci viedla osobné auto na Staničnej ulici. Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, vodička bola zastavená policajnou hliadkou a podrobená kontrole.
Dychová skúška u vodičky preukázala viac ako 2,6 promile alkoholu a žena skončila v cele policajného zaistenia. „Alkohol za volantom sa, bohužiaľ, nevyhýba ani ženám vodičkám. Nech už je príčina takéhoto nerozvážneho konania akákoľvek, je potrebné myslieť aj na možné negatívne dôsledky,“ uviedla hovorkyňa.
