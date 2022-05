Podnapitý mladík z Bardejova sadol za volant; prišiel o vodičák

Prešov 17. mája (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinili prešovskí policajti 24-ročného muža z obce Bajerov v okrese Prešov. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



"V pondelok (16. 5.) v noci viedol obvinený od obce Ruská Nová Ves do Prešova osobné auto Škoda Octavia. Svojou jazdou vzbudil pozornosť policajnej hliadky, ktorá ho za použitia svetelnej signalizácie chcela zastaviť v mestskej časti Solivar," uviedol Džobanik.



Muž podľa jeho slov na výzvu nereagoval a pokračoval v jazde v smere do centra mesta až k obchodnému domu pri železničnej stanici, kde zastavil.



"Pri následnej kontrole policajti podrobili vodiča dychovej skúške na alkohol s pozitívnym výsledkom 1,58 promile," doplnil Džobanik s tým, že mužovi bol zadržaný vodičský preukaz a bol umiestnený do cely policajného zaistenia.